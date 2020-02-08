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الدوري الإنجليزي - إيفرتون يسحق كريستال بالاس بالثلاثة
السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 م
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وكالات
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حقق إيفرتون بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزًا كبيرًا على حسابعلى كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف شيفيلد يونايتد وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد وولفرهامبتون فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.
وأنهى إيفرتون الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرازيلي برنارد في الدقيقة 18 وتعادل البلجيكي كريستيان بنتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 51 قبل أن يحقق إيفرتون الفوز بفضل هدفين سجلهما البرازيلي ريتشارلسون دي أندرادي ودومينيك كالفيرتليوين في الدقيقتين 58 و88 .
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