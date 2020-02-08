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اليمن.. الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:43 م
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طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
وكالات
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أعلن الجيش الوطني اليمني، مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة حوثية "درون" في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وتبين أنها صناعة إيرانية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

وصرح قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي: بأن "الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية، حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".

وأضاف العميد محمد الغنيمي: إن "أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني للتعامل معها وإسقاطها"، لافتاً إلى أنه "بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية".

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ عام 2015، أفاد بأن جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير، الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً: إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة التي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

ومؤخرا، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة: إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها "أبابيل-T"، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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طائرة مسيرة حوثية صعدة اليمن الجيش اليمني الجيش الوطني اليمني

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