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بث مباشر .. مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي اليوم السبت 8-2-2020 الدوري الاسباني

السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يفتح ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فالنسيا وخيتافي ، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 8 من فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت 3 الرياضية.

يدخل فالنسيا إلى هذه بمعنويات منخفضة بعدما ودع بطولة كأس إسبانيا التي هو بطلها بالموسم الماضي، ويخوض هذه المباراة وهو بموقف متذبذب في الليغا حيث يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 39 نقطة ويقدم موسم رائع حتي الآن، ويطمح في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تقليل الفارق بينه وبين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، في مباراة من العيار الثقيل.

 

موعد مباراة فالنسيا وخيتافي..
17:00 بتوقيت مصر

18:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وخيتافي..
beIN SPORTS HD3

فالنسيا خيتافي الساعة 5 علي قناة 3
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