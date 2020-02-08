Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة الاتحاد وأسوان في الدوري المصري السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 م Advertisements أهداف مباراة الاتحاد وأسوان محمد مرعي Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية أهداف مباراة الاتحاد وأسوان أخبار تهمك رؤوف خليف لـ"الفجر الرياضي": صعود الأهلي من القاهرة.. والزمالك والترجي مباراة متكافئة منذ ساعة برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا منذ ساعتين و 15 دقيقة عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز منذ يوم خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر منذ ساعتين و 49 دقيقة عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا" منذ حوالي 22 ساعة التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School منذ حوالي 20 ساعة خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي منذ حوالي 5 ساعات حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي منذ حوالي 4 ساعات الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية منذ حوالي 14 ساعة مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم منذ حوالي 10 ساعات استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا منذ أقل من ساعتين اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك منذ حوالي 7 ساعات بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور منذ حوالي 4 ساعات انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل منذ ساعتين و 35 دقيقة عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع منذ حوالي 18 ساعة موضوعات متعلقة أهداف مباراة - المصري 2 × 2 الإتحاد السكندري - الدوري المصري أهداف مباراة - المقاولون العرب 2 × 1 الإتحاد || الدوري المصري أهداف مباراة - الإتحاد 2 × 2 المصري || الدوري العام أهداف مباراة - طلائع الجيش 4 × 0 الإتحاد | الدوري المصري