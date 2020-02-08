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التعبئة العامة والإحصاء: استيراد أتوبيسات ومينى باص بقيمة 170 مليون دولار

السبت 08/فبراير/2020 - 04:47 م
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أتوبيسات وميني باص
أتوبيسات وميني باص
الفجر الاقتصادي
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حركة استيراد أتوبيسات ومينى باصات وحدات كاملة شهدت نشاط ملحوظ خلال عام 2019، إذ ارتفعت وارداتها إلى 170.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من العام الماضى مقابل 113.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات سيارات نقل البضائع ارتفعت هى الأخرى إلى 365.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 317.6 مليون دولا خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت واردات جرارات وحدات كاملة من 199.1 مليون دولار لـ 282.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

 

بينما سجلت الواردات من سيارات للاستعمالات الخاصة تراجعًا إلى 124 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 136.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

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الكلمات المفتاحية

مصر تستورد أتوبيسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استيراد الاتوبيسات

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