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بسبب كورونا.. الكويت تحث مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى سنغافورة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حثت دولة الكويت، اليوم السبت، مواطنيها الراغبين في السفر إلى سنغافورة على تأجيل خطط سفرهم، بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب إلى الدرجة البرتقالية إثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 33 حالة.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى سنغافورة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) : إن هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصًا بفيروس (كورونا المستجد) بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين.

ودعت السفارة الكويتية مواطنيها الراغبين في السفر إلى التريث حتى تهدأ الأوضاع، مطالبة في الوقت نفسه الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية والاتصال عند وجود أي حالة طارئة".
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كورونا سنغافورة المواطنين الكويت السفر

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