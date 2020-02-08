مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

يحتضن ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز مباراة فالنسيا وخيتافي في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني في الخامسة مساء اليوم السبت وسيتم إذاعتها على بي إن سبورتس.





ويرغب فالنسيا في نسيان أحزانه أمام خيتافي والحصول على الثلاث نقاط، بعد الوداع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة أمام غرماطة بهدفين مقابل هدف.





وكانت مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.





ويحتل فالنسيا المركز الخامس برصيد 37 مقطة في الدوري الإسباني، بينما جاء خيتافي ثالثًا بـ39 نقطة.





فالنسيا خيتافي الساعة 5 علي قناة 3