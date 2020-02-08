Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يحتضن ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز مباراة فالنسيا وخيتافي في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني في الخامسة مساء اليوم السبت وسيتم إذاعتها على بي إن سبورتس.

ويرغب فالنسيا في نسيان أحزانه أمام خيتافي والحصول على الثلاث نقاط، بعد الوداع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة أمام غرماطة بهدفين مقابل هدف.

وكانت مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

ويحتل فالنسيا المركز الخامس برصيد 37 مقطة في الدوري الإسباني، بينما جاء خيتافي ثالثًا بـ39 نقطة.

 
فالنسيا خيتافي الساعة 5 علي قناة 3
Advertisements

أخبار تهمك

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 18 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

رؤوف خليف لـ"الفجر الرياضي": صعود الأهلي من القاهرة.. والزمالك والترجي مباراة متكافئة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status