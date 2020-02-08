صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، مطالبًا بحبسه، بسبب أغنيته الأخيرة "رايحين نسهر"، موضحًا أنها تروج لشرب الخمور والشذوذ الجنسي وتحرض على اغتصاب النساء".

وأكد المحامي في بلاغه المُقيد برقم 9246 لسنة 2020 عرائض النائب العام، اليوم السبت، أن الترويج للخمور محظور بأي وسيلة، طبقًا للقانون رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3و6 و8، ويعاقب على ذلك بعقوبه الحبس 6 أشهر والغرامة.

وقال أيمن، في تصريح لـ"الفجر الفني": "محمد رمضان تحول من مرحلة الإسفاف والابتذال إلى ارتكاب الجرائم الجنائية، لأن مشاهد كليب أغنية "رايحين نسهر" تتضمن الترويج للخمور و للشذوذ الجنسي والاغتصاب، حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاه في حقيقة الأمر هي رجل، ومشهد آخر صادم لدخول رمضان على إحدى السيدات الحمام عدة مرات، ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، وذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة، والتعري الذي أصبح سمة للفنان محمد رمضان".

وأضاف محفوظ قائلاً: "إيه اللي بيعمله ده؟ لازم نقرص ودنه عشان يفوق لنفسه".

واستطرد: " النيابة تفعل ماتشاء بعد ذلك، وإذا تصعد الأمر إلى المحكمة لحبسه وتنفيذ القانون فهذا الأصح ليتربى ولا يفعل هذا مرة أخرى في أعماله الغنائية المستقبلية.

وفي سياق آخر شن الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، مقدم برنامج "مصر في القلب"، عبر فضائية "المحور"، هجومًا شديدًا على الفنان محمد رمضان، قائلا إنه يواصل استفزازه لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن محمد رمضان شخص "مستفز جدا" ويُركز على تدمير الشباب من خلال أغانيه وأعماله الهابطة التي يقدمها لجمهوره.

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "المحور"، ، أن كلمات أغاني الفنان محمد رمضان في قمة المسخرة والاستفزاز وغير هادفة على الإطلاق وتتسبب في هدم وضياع جيل كامل من الشباب، مطالبًا الفنان محمد رمضان بتقديم أغاني هادفة يستفيد منها الشباب وجمهوره حتى نستطيع بناء جيل جديد واعي وذكي وقادر على تحمل المسئولية.

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان قائلًا: "أنت بدايتك كانت كويسة وبدأت مؤخرًا تتراجع عن تقديم مشاهد البلطجة؛ فلا بد أن يكون لك دور مجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ لأن ما تقوم به من حركات تُعد غير أخلاقية بالمرة وحركاتك مستفزة جدا"، مشيرًا إلى أن الفنان محمد رمضان يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لأن هناك الملايين من الجماهير تسمع له وبذلك يصبح قدوة سيئة للشباب بسبب أعماله الهدامة والتي تؤثر في وجدان جمهوره الكبير.

وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية "ودن من طيب وودن من عجين"، مطالبًا إياها بسرعة التحرك ومراقبة أعمال الفنان محمد رمضان لأنها تؤثر بدور سلبي على جمهوره الكبير.

رايحين نسهر" من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب إخراج محمد سامي، وانتاج شركة "روتانا".