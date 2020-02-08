طب حلوان تستقبل المؤتمر الرابع للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين

استقبلت كلية الطب جامعة حلوان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين، والمعتمد من قبل الكلية الملكية بإنجلترا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس، بحضور عدد من أساتذة الطب وطلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية من مختلف الجامعات المصرية.









انعقد المؤتمر على مدار يومين، استهدف اليوم الأول طلاب الدراسات العليا في تخصص الباثولوجي، وألقى المحاضرات الدكتور كانديس رفووس زميل الكلية الملكية للباثولوجيين بإنجلترا ونخبه متنوعة من أساتذة الباثولوجي في جامعات القاهرة، الإسكندرية، بني سويف والمنصورة.





أما اليوم الثاني، فشهد منافسه علمية حيث تم عرض الأبحاث المقدمة من قبل طلاب المرحلة الجامعية وتم التحكيم بين المجموعات المتقدمة بواسطة الأستاذة الدكتورة منى البحراوي ونخبة متميزة من أساتذة الباثولوجي في جامعتي القاهرة وعين شمس.





وأسفرت المنافسة عن فوز طلاب جامعتي حلوان والقاهرة بالمراكز الأولى.



