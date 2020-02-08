Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلافات الإخوان في ليبيا تهدر أموال الدولة (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 04:29 م
Advertisements
علم ليبيا
علم ليبيا
الفجر
Advertisements

تفجر خلافات الإخوان المتزايدة في ليبيا، الكثير مما خفى عن أعين الشعب الليبي، وظهرت الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وكشفت لليبيين عن طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وآخر الفضائح هو ما كشفه رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق "عبد الرحمن السويحلي"، بأنه اتهم قيادات حزب العدالة والبناء (فرع تنظيم الإخوان في ليبيا) بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول، ردًا على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني "خالد شكشك" له بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس بمبلغ يقرب من نص مليون دينار ليبي.

هذا ونشر رئيس ديوان المحاسبة، وثائق قال: إنها "تدعم اتهاماته لم ينتظر السويحلي إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات"، مضيفاً: إن شكشك تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس برفقة عائلته، على حساب حكومة الوفاق.

ويحدث كل هذا بالتزامن مع ما تم الكشف عنه بشأن تحويل حكومة الوفاق 4 مليارات من احتياطات البلاد إلى المصرف المركزي التركي، كوديعة بدون الحصول على عائد عليها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 22 ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 4 ساعات

رؤوف خليف لـ"الفجر الرياضي": صعود الأهلي من القاهرة.. والزمالك والترجي مباراة متكافئة

منذ ساعة و 8 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 20 ساعة

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎

ماذا فعلت قطر في ليبيا؟ (فيديو)

عبدالستار حتيتة: تركيا تستنزف الثروات الليبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status