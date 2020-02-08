خلافات الإخوان في ليبيا تهدر أموال الدولة (فيديو)





تفجر خلافات الإخوان المتزايدة في ليبيا، الكثير مما خفى عن أعين الشعب الليبي، وظهرت الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وكشفت لليبيين عن طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وآخر الفضائح هو ما كشفه رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق "عبد الرحمن السويحلي"، بأنه اتهم قيادات حزب العدالة والبناء (فرع تنظيم الإخوان في ليبيا) بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول، ردًا على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني "خالد شكشك" له بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس بمبلغ يقرب من نص مليون دينار ليبي.





هذا ونشر رئيس ديوان المحاسبة، وثائق قال: إنها "تدعم اتهاماته لم ينتظر السويحلي إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات"، مضيفاً: إن شكشك تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس برفقة عائلته، على حساب حكومة الوفاق.





ويحدث كل هذا بالتزامن مع ما تم الكشف عنه بشأن تحويل حكومة الوفاق 4 مليارات من احتياطات البلاد إلى المصرف المركزي التركي، كوديعة بدون الحصول على عائد عليها.







