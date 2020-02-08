الليلة.. شريف خيرالله يكشف كواليس بكاء أحمد زكى بسبب كمال الشاذلي

تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنان شريف خيرلله، مساء الليلة، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.

ويكشف "خير الله" خلال الحلقة تفاصيل مشاركته فى الموسم الرمضانى المقبل، ولقائه مع الفنان الراحل أحمد زكى، ونادية الجندى.

كما يتناول اللقاء الحديث عن بداياته الفنية وأهم المحطات فى مشواره الفنى، وكواليس بكاء النمر الأسود بسبب كمال الشاذلى فى إحدى الحفلات الخاصة.

الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.