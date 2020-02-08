شاهد.. 7 صور من العرض الخاص لفيلم "الفارس والأميرة"

أقيم الخميس الماضي، العرض الخاص للفيلم المصري السعودي "الفارس والأميرة"، أول فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، بحضور صناع الفيلم ومنهم الفنان عبدالرحمن ابو زهره، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والمؤلف بشير الديك والمنتج عباس ابن العباس ومؤلف الموسيقى هيثم الخميسي وفناني التحريك، وحرص بعض النجوم على حضور العرض ومنهم سمية الخشاب ومحمد العدل ومروة عبدالمنعم والإعلامي احمد مختار.

يذكر أن الفيلم بدأ عرضه في دور العرض منذ ٢٩ يناير الماضي في مصر والدول العربية.

ومن المقرر عرضه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومكناس بالمغرب وروتردام للفيلم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول فارس عربي حرر العديد من النساء والأطفال من قراصنة المحيط الهندي، ويدخل في حرب ضروس ضد الملك داهر.

يحتوي الفيلم على ٦ أغاني، كما طرحت الفنانة لقاء الخميسى أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" وهى الأغنية الدعائية للفيلم.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.