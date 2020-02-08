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محافظ القاهرة: نفذنا توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي

السبت 08/فبراير/2020 - 04:27 م
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محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
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شارك اليوم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضري العالمي بأبوظبى، والتى عقدت تحت عنوان "كيف للحكومات المحلية والإقليمية تشكيل تكنولوجيا جديدة لمستقبل مجتمعاتهم ".


وأشار المحافظ فى كلمته، وفقا لبيان صحفي، إلى أن عالمنا المعاصر يعيش فترة محورية هامة من التطور التكنولوجي المتسارع، يمتد ويتوسع لتتشكل بيئة تقنية تتطور من خلالها بين المواطن و حكومته المحلية علاقات ومتطلبات جديدة تضع المزيد من المسئوليات للوفاء بتطلعات وتوقعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأكد عبد العال، أنه فى هذا الإطار التقني الجديد لم يعد تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجى رقمى من باب الرفاهية لكنه أصبح واجبًا القيام به والمبادرة إلى تطويره بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة التى يقطنها ما يقارب 10 مليون مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية، حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية فى الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر فى مكان الخدمة، بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.

وأكد المحافظ، أن العاصمة كانت سباقة بين كافة محافظات الجمهورية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الإلكتروني، بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية سعيًا لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.

وأضاف المحافظ، أن الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الانتقال إلى الأساليب الحديثة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم والحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومى وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية فى التفاعل بين المحافظة والمواطنين.

وتستضيف أبو ظبى الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى UN Habitat فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجاري، ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم، والمنتدى هو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولاً وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.

ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.

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الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة توجيهات القيادة السياسية المؤتمر الحضري العالمي بأبوظبى اللواء خالد عبد العال الحكومات المحلية والإقليمية التطور التكنولوجي

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