«شووت Holland» مشاهدة مباراة دورتموند وليفركوزن بث مباشر رابط ماتش يلا شوت PLUS رابط ماتش بورسيا دورتموند YOUTUBE

يستضيف فريق باير ليفركوزن نظيره فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب باي أرينا، في مواجهة نارية ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.





ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند قوية ومثيرة، خاصة في ظل تقاربهما في جدول ترتيب الدوري الألماني الذي يشهد منافسة شرسة على الصدارة في الموسم الحالي.





ويأمل باير ليفركوزن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ضيفه القوي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة وعلى رأسها الوافد الجديد النرويجي إيرلينج هالاند والذي يقدم مستويات رائعة مع أسود الفيستيفال منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.





مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني





مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني





مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني





مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني





بينما يأمل فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار، لمواصلة مطاردة فريق بايرن ميوينخ المتصدر، بالإضافة لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة التي حقق خلالها 3 انتصارات متتالية في الدوري الألماني.





ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق باير ميونيخ المتصدر.





موعد مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند





تنطلق مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.







