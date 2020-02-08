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«كورة ستار Dortmund» مشاهدة مباراة بورسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر KOOORA يلا شوت رابط دورتموند مباشر متعددة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:28 م
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مشاهدة مباراة بورسيا دورتموند
مشاهدة مباراة بورسيا دورتموند
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مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 

بينما يأمل فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار، لمواصلة مطاردة فريق بايرن ميوينخ المتصدر، بالإضافة لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة التي حقق خلالها 3 انتصارات متتالية في الدوري الألماني.

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق باير ميونيخ المتصدر.

موعد مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.


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