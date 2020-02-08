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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة دورتموند وليفركوزن بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش دورتموند beIN LIVE هالاند

السبت 08/فبراير/2020 - 03:26 م
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مشاهدة مباراة بورسيا دورتموند
مشاهدة مباراة بورسيا دورتموند
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مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 

يستضيف فريق باير ليفركوزن نظيره فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب باي أرينا، في مواجهة نارية ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند قوية ومثيرة، خاصة في ظل تقاربهما في جدول ترتيب الدوري الألماني الذي يشهد منافسة شرسة على الصدارة في الموسم الحالي.

ويأمل باير ليفركوزن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ضيفه القوي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة وعلى رأسها الوافد الجديد النرويجي إيرلينج هالاند والذي يقدم مستويات رائعة مع أسود الفيستيفال منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 


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