تفاصيل الحالة الصحية للفنانة جواهر الكويتية بعد إصابتها بالسرطان

تصدرت الفنانة جواهر الكويتية "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على "سناب شات" إصابتها بمرض السرطان.





جواهر الكويتية مريضة بالسرطان





وصُدم جمهور جواهر الكويتية من الخبر الذي أعلنته النجمة ليتساءل متابعوها عن تفاصيل الحالة الصحية لها.





آخر ظهور للنجمة جواهر الكويتية





ونشرت النجمة جواهر الكويتية مجموعة من الصور تبدو بحالة وصحة جيدة، برغم إعلان إصابتها بالسرطان، ما أثار جدلًا واسعًا حول حقيقة مرضها.





خبر مرضها صحيح





وأكدت صديقة جواهر الكويتية الإعلامية مي العيدان خبر إصابة صديقتها بهذا المرض اللعين، متمنية من الجميع الدعاء لها بالشقاء.





جمهور جواهر الكويتية يساندها





وانهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الحسابات الشخصية للنجمة جواهر الكويتية، متمنين لها الصحة والعافية والشفاء من هذا المرض، ودعمها من اجل التغلب عليه والشفاء منه.





تعليق جواهر الكويتية





وعلقت جواهر الكويتية على صورة نشرتها عبر "سناب شات"، لمرضى سابقين بالسرطان تم شفاؤهم، داعية الله بأن تنضم لقائمة المتعافين من المرض ومن تم شفاؤهم.





تفاصيل الحالة الصحية للكويتية جواهر





وكشفت الإعلامية مي العيدان، عن الحالة الصحية للفنانة جواهر الكويتية قائلةً: "في حالة خطيرة ومازالت تقاوم المرض".







