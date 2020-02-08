تأجيل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ7 مارس

قررت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 مارس القادم، لتقديم المستندات من محامي الخصم.

كانت المحكمة قد منحت الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير، لكن طالب محامي أحمد سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة.



