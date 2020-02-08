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تأجيل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ7 مارس

السبت 08/فبراير/2020 - 03:22 م
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قررت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 مارس القادم، لتقديم المستندات من محامي الخصم.
 
كانت المحكمة قد منحت الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير، لكن طالب محامي أحمد سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة.

وتقدمت الفنانة سمية الخشاب بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019، ضد الفنان أحمد سعد، بمحكمة الأسرة بالإسكندرية محل سكنها، ببطاقة الرقم القومي تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها منه، وتضررها ماديا ونفسيا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.
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محكمة الأسرة سمية الخشاب الغجر أحمد سعد

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