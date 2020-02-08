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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش اتليتكو live
السبت 08/فبراير/2020 - 03:18 م
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يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، في حال نجاحه في اقتناص نقاط المباراة الثلاثة فسوف يتقدم عدد من المركز في جدول الترتيب، وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني
وخسر أتليتكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مباراة الديربي في الجولة الــ 22 أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 0، وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن غريمه التقليدى برشلونة الوصيف برصيد 43 نقطة، الذى سيواجه غدا ضيفه فريق ليفانتى، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد، عند 36 فى المركز الخامس.
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