Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش اتليتكو live

السبت 08/فبراير/2020 - 03:18 م
Advertisements
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد
مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد
Advertisements
يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، في حال نجاحه في اقتناص نقاط المباراة الثلاثة فسوف يتقدم عدد من المركز في جدول الترتيب، وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

وخسر أتليتكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مباراة الديربي في الجولة الــ 22 أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 0، وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن غريمه التقليدى برشلونة الوصيف برصيد 43 نقطة، الذى سيواجه غدا ضيفه فريق ليفانتى، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد، عند 36 فى المركز الخامس.

Advertisements

أخبار تهمك

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 20 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام"

منذ ساعة الا ربع

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ ساعة الا ربع

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status