تأجل دعوى سمية الخشاب ضد أحمد سعد

أجلت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد، في قضية "النفقة والعدة"، إلى جلسة 7 من مارس المقبل، لتقديم المستندات من محامى الخصم.



وحضرت سمية الخشاب إلى المحكمة بصحبة محاميها، في قاعة 13 بالدور الثاني، ودخلت إلى غرفة المداولة، وحلفت اليمين أمام هيئة المحكمة.



واستمعت المحكمة إلى أقوالها ثم غادرت الفنانة القاعة بعد ذلك، وعلى الفور تم التداول وإصدار قرار بالتأجيل.



كانت سمية الخشاب رفعت دعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد، بمحكمة الأسرة في الإسكندرية، مطالبة بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.