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منى القصاص لـ"الفجر الفني": "فى البلكونة نصائح للحصول على حياة سعيدة"

السبت 08/فبراير/2020 - 03:21 م
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منى القصاص
منى القصاص
ماريان عيد
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احتفلت الكاتبة منى القصاص، مؤخرًا بتوقيع كتابها الذي يحمل عنوان "في البلكونة"، والصادر عن مكتبة زهراء الشرق، حيث يطرح الكتاب بعض النصائح وكيفيه الوصول إلى النجاح والسعادة، فضلًا عن القيم الايجابية.

 

وقالت "القصاص"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن "في البلكونة"، يهدف على استغلال الفرصة الجيدة التى ربما تأتى للشخص لمرة واحدة، والتى من شأنها تغيير مجرى الحياة بشكل كلى، كما تطرح الكاتبة  فى النهاية رؤيتها الايجابية فى ترجمة شفرات الرسائل التى يمنحها الله لك نحو مستقبل أفضل.

 

وأضافت، أن الكتاب يحتوي على مواقف عاشتها خلال 12 عامًا، في دول مختلفة، لافته إلى أن هناك كثيرين ممن يحاولون البحث عن نقطة تحول يصنعون بها هذا الفارق الايجابى فى حياتهم لكنهم لم يستطيعوا هذا بمفردهم لذلك جاءت تجربة الكتاب، ليساعد على تخطى هذه الصعاب التى نمر بها ومواجهتها بل وتغيير مسارها.

منى القصاص لـ"الفجر الفني": "فى البلكونة نصائح للحصول على حياة سعيدة"
منى القصاص لـ"الفجر الفني": "فى البلكونة نصائح للحصول على حياة سعيدة"
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