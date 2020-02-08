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83 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين في الدقهلية

السبت 08/فبراير/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية اقبالا كثيفا بين الشباب على قروض جهاز شباب الخريجين، من خلال صرف الدفعة 135 من قروض مشروعات شباب الخريجين.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشجيعا لهم على العمل الحر.

ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 135 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2020، بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مختار، أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 64 شاب وفتاه 23 من الذكور - 23 من الإناث، لإقامة مشروعاتهم.

وقال المحافظ، إن ذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى الأن بلغت 83.554 مليون جنيه استفاد منها 11459 شاب وفتاة ( 5511 ذكور - 5948 أناث).

جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذي عرضته الأستاذة زينب الأمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
 
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.
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