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سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-2-2020 في البنوك المصرية

السبت 08/فبراير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال عند مستوى 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 سعر الريال السعودى اليوم 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.17 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

 
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