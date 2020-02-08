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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر بدون تقطيع Juventus LIVE ماتش يوفنتوس HD

السبت 08/فبراير/2020 - 03:08 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس
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يحل نادي يوفنتوس ضيفاً على نادي هيلاس فيرونا اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في الأسبوع الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ويسعى نادي يوفنتوس لمواصلة الانتصارات والابتعاد أكثر بصدارة الكالتشيو.

مشاهدة موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي 

مشاهدة موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي 

مشاهدة موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي 

مشاهدة موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي 

 

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشرة الإ ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا:

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