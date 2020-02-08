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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش يوفنتوس LIVE Ronaldo

السبت 08/فبراير/2020 - 03:07 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس
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فريق هيلاس فيرونا فيتواجد بالمرتبة العاشرة وفي جعبته 20 نقطة، وستكون الأفضلية له أمام البيانكونيري باستغلال عاملي الجمهور والأرض، ومن المتوقع أن يقدم الفريق مباراة كبيرة أمام بطل الدوري خاصةً وأنه لم يتلقى أي هزيمة منذ الشهر الماضي.

سيتغيب عن كتيبة المدرب ساري في اللقاء المقبل كل من كيليني وسامي خضيرة وميريح ديميرال ودانيلو بداعي الإصابة، عدا ذلك لن يتغيب أي لاعب آخر، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني اللقاء بالأسماء التالية.

تشكيلة اليوفي أمام هيلاس فيرونا:
فويتشيك تشيزني
أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو
أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور
باولو ديبالا
كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين

بطاقة المباراة
المباراة يوفنتوس × هيلاس فيرونا
المسابقة الدوري الإيطالي (الأسبوع الـ23)
الموعد السبت 8 فبراير 2020 - الساعة 22:45 بتوقيت السعودية
القناة الناقلة بي إن سبورت 4
الملعب مارك أنتونيو بينتجودي

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