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صاروخ يقتل 3 عائلات بضربة واحدة في إدلب السورية

السبت 08/فبراير/2020 - 03:07 م
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صاروخ يقتل 3 عائلات
صاروخ يقتل 3 عائلات
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، بمقتل ثلاث عائلات نازحة، بصاروخ واحد أطلقه الجيش السوري، على سيارة من نوع "فان".

 

وكانت السيارة تقل ثلاث عائلات وكانوا جميعا في نزوح من جيب يشهد تصعيدا عسكريا، ثم بدت محاطة ببركة من الدم بعدما قتل الجميع، وأضحت الجثامين ممددة في المكان.

 

وتمت تغطية كافة الضحايا، على مقربة من السيارة، في انتظار إجراء عملية الدفن، بينما كان أحد الموجودين في المكان يبكي بحرقة وهو يردد "ثلاث عائلات يا شباب".

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تتحرك قوافل من العائلات على الطرق القريبة من مدينتي حلب وإدلب، شمالي سوريا، لكن تتجه صوب المجهول، ففي الشمال، حدود تركيا المغلقة، وفي الجهة المقابلة، خطوط مغلقة من قبل القوات الحكومية، أما الجو فيغص المقاتلات التي تطلق الصواريخ.

 

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الكلمات المفتاحية

صاروخ يقتل 3 عائلات سوريا ادلب 3 عائلات

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