"المتحدة": ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سيحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان الي الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي: "أصدر الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراره إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري، و ذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه وذلك جزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.. و تتمني الشركة شفاء اللاعب والعودة لممارسة لعبة كرة القدم".