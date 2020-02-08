مصرع طالب في حادث سير ببني سويف

البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بقرية أبويط، التابعة لدائرة مركز الواسطى، ووجود متوفي تم نقل جثته إلى الوحدة الصحية بالقرية.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن المتوفي يدعى "أحمد محمد ابراهيم دسوقي" 12 سنة، طالب، مقيم بذات القرية، وصدمته سيارة، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانوية لإستصدار تصريح دفن الجثة.



لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث سير، صدمته سيارة بقرية "أبويط" التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثة المتوفي إلى الوحدة الصحية بالقرية، لإتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة.