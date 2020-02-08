يلا شوت Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش يوفنتوس رابط Juventus

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السبت 08/فبراير/2020 - 03:03 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس
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تتجه الأنظار صوب ملعب مارك بينتجودي حيث ستقام واحدة من أهم مباريات الجولة الـ23 بالدوري الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وهيلاس فيرونا، اليوم السبت 8-2-2020، وسيسعى البيانكونيري لتحقيق الفوز لأجل الحفاظ على صدارته بعد فوزه بالجولة الماضية على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم، والمقرر بثها عبر قناة بي إن سبورت 4، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق حفيظ دراجي، أما صافرة البداية فستنطلق بتمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الرياض.

رفع يوفنتوس رصيده بعد تحقيق آخر فوز له في الدوري الإيطالي إلى النقطة 54، ويبقى الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إنتر ميلان ثلاث نقاط فقط، وستكون مهمة كريستيانو رونالدو ورفاقه صعبة في مباراتهم القادمة لأن الهزيمة تعني فقدان صدارة الدوري.


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