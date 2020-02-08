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الجبلاية تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من الكأس والدور الثاني للدوري

السبت 08/فبراير/2020 - 03:02 م
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الدوري المصري
الدوري المصري
محمد جمال
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، والتى ستقام فى فبراير الجاري عدا مباريات الأهلي والزمالك فى هذا الدور بسبب ارتباطهم بمباراة السوبر المصري بينهما وأيضًا المواجهات الإفريقية فى دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتنطلق المباريات يوم 15 فبراير بالمواجهات التالية:

أبو قير للاسمدة  ضد حرس الحدود على ملعب الاسكندرية  فى تمام الثانية عصرًا. 

 الاتحاد السكندري ضد اسوان على ستاد المقاولون العرب  فى تمام  الخامسة مساءًا. 

بينما يوم الأحد 16 فبراير ستقام المباريات الاتية :

وادي دجلة ضد نادي مصر على ستاد السلام فى تمام الثانية عصرًا. 

بينما يوم الإثنين 17 فبراير

- طلائع الجيش ضد مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت فى تمام الخامسة مساءا. 

الأربعاء 19 فبراير 

- المقاولون العرب ضد المصري على ستاد السويس الجديد  فى تمام الخامسة مساءا. 

الجمعة 21 فبراير 

الاسماعيلي ضد بيراميدز على ستاد الاسكندرية فى تمام الخامسة مساءا. 

وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.

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كاس مصر الدوري المصري اخبار الرياضة

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