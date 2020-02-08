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"يا حسرة".. كليب جديد لـ شادو شريف (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 03:03 م
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شادو شريف
شادو شريف
الفجر الفني
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طرح المطرب شادو شريف، فيديو كليب بعنوان "يا حسرة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشر شادو الكليب مساء أمس، ومن المقرر طرح الكليب علي عدد من القنوات الفضائية خلال الأسبوع المقبل.    

 

"يا حسرة" من كلمات زكريا الحداني، ألحان رضوان الديرى، توزيع يونس الجحفاوى،  ومن إخراج حسن الكورفتي.

   

 يذكر أن أخر أعمال شادو كليب حبيبو الذى حقق نجاح كبير حيث وصل عدد المشاهدات الى أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، أغنية "حبيبو" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، مدير تصوير أحمد حسن ومن إخراج نبيل مكاوي.

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