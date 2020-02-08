Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة تحضير كباب بصوص الطماطم

السبت 08/فبراير/2020 - 03:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- مقادير الكباب :
لحم مفروم : 500 غراماً
بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)
البصل : 1 حبة (مبشور)
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة

- مقادير صوص الطماطم :
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
طماطم : كوب (مهروسة)
عصير طماطم : نصف كوب
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- صنوبر : 20 ملعقة كبيرة (محمص للتزيين / اختياري)

طريقة التحضير
لتحضير الكباب: اخلطي اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبهار والبقدونس والبصل جيداً حتى يتجانس.
اصنعي كرات متوسطة من الخليط وضعيها في صينية مدهونة بزيت الزيتون.
أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة متوسطة حتى تتحمر ثم ازيليها من الفرن.
اخلطي عصير الطماطم مع معجون الطماطم والطماطم المهروسة والملح والفلفل الأسود.
ضعي كرات اللحم المشوية في طبق الفرن وصبي فوقه مزيج الطماطم.
غطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتتسبك الطماطم.
ازيلي الطبق من الفرن وزينيه بالصنوبر المحمص وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخبز العربي حسب الرغبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كباب بصوص الطماطم طريقة تحضير كباب بصوص الطماطم طريقة التحضير

أخبار تهمك

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 20 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير تارت بالخضار

للرجيم.. باذنجان مشوي بالجبن

على الطريقة التركية.. جربي تحضير الدجاج في الفرن

طريقة عمل فطر مشوي محشو بالطماطم

طريقة تحضير دجاج محمر بالخضار

دجاج محمر مع الخضار والثوم.. وصفة جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status