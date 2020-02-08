طريقة تحضير كباب بصوص الطماطم

المقادير

- مقادير الكباب :

لحم مفروم : 500 غراماً

بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

البصل : 1 حبة (مبشور)

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة





- مقادير صوص الطماطم :

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

طماطم : كوب (مهروسة)

عصير طماطم : نصف كوب

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صنوبر : 20 ملعقة كبيرة (محمص للتزيين / اختياري)





طريقة التحضير

لتحضير الكباب: اخلطي اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبهار والبقدونس والبصل جيداً حتى يتجانس.

اصنعي كرات متوسطة من الخليط وضعيها في صينية مدهونة بزيت الزيتون.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة متوسطة حتى تتحمر ثم ازيليها من الفرن.

اخلطي عصير الطماطم مع معجون الطماطم والطماطم المهروسة والملح والفلفل الأسود.

ضعي كرات اللحم المشوية في طبق الفرن وصبي فوقه مزيج الطماطم.

غطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتتسبك الطماطم.

ازيلي الطبق من الفرن وزينيه بالصنوبر المحمص وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخبز العربي حسب الرغبة.