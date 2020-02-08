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استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 03:22 م
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إيجالو
إيجالو
الفجر الرياضي
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أعلن أولى جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد استبعاد الوافد الجديد النيجيري أوديون إيجالو من القائمة المسافرة إلى إسبانيا لخوض المعسكر التدريبي ر خلال العطلة الشتوية الحالية للدوري الإنجليزى بسبب فيروس كورونا.

 

أكد سولسكاير لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أوديون إيجالو سيبقى فى مانشستر لأنه وصل من الصين خلال الأسبوعين الماضيين مع تزايد حدة الأوضاع عن فيروس كورونا.

 

وأضاف سولسكاير: "كان من الأفضل أن يأتي مع اللاعبين لكى يتعرف عليهم لكن خطر التشديد المحتمل في عودته إلى البلاد فلا نريد أن نتحمل ذلك".

 

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو قادمًا من فريق شنجهاى شينوا الصينى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى 2019-2020.


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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ايجالو الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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