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«يلا شوت» Everton مشاهدة مباراة ايفرتون وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ايفرتون اليوم live

السبت 08/فبراير/2020 - 02:12 م
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مشاهدة مباراة ايفرتون
مشاهدة مباراة ايفرتون
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مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

يستعد فريق إيفرتون لاستضافة نظيره، كريستال بالاس، مساء السبت، الموافق 8 فبراير، في افتتاح منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

وتقام المباراة علي ملعب جوديسون بارك في الثانية والنصف عصراً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 
مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 
مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 
مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 
والتقي الفريقان في أغسطس الماضي في لقاء الدور الأول، وانتهت بالتعادل السلبي.

يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم بجدول الترتيب، إذ يمتلك إيفرتون 33 نقطة تضعه في المركز التاسع، جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات و10 هزائم، فيما يمتلك كريستال بالاس 30 نقطة من 7 انتصارات و9 تعادلات و9 هزائم ويتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

في صراع الهروب من الهبوط، يحل فريق واتفورد ضيفاً علي نظيره، برايتون، مساء السبت، الموافق 8 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

تقام المباراة علي ملعب أميكس فالمر، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.


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