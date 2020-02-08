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موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 08/فبراير/2020 - 02:05 م
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الإسماعيلي ضد الزمالك
الإسماعيلي ضد الزمالك
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مباراة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك، يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره الزمالك مساء غدًا الأحد، على ملعب "الإسماعيلية" معقل الدراويش، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري
ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري
سيتم إذاعة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري بشكل حصري على قناة "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" الرياضية.

حكم لقاء مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري
وتقرر تعيين محمود عاشور حكمًا لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري، ويعاونه كلًا من تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفي، وشريف حسن حكمًا رابعًا.

التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة الرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - محمد مجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: بيكيتي - أحمد مدبولي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - همام طارق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - بينسون شيلونجو.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام الإسماعيلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة بالنسبة للزمالك البروفة الأخيرة قبل مباراة الترجي التونسي القوية في بطولة السوبر الإفريقي، وسيلاقي الفارس الأبيض أيضًا فريق الترجي للمرة الثانية في في دور 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجلنب الآخر، يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك ليتمكن من الدخول في المنافسة على المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز، وبالأخص بعد خسارة اللقاء الأخير أمام أسوان والتي ستجعله يرتب أوراقه جيدًا قبل لقاء أولاد العم.
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