Advertisements
Advertisements
Advertisements

قتلى وجرحى في اشتباكات بجنوب كازاخستان

السبت 08/فبراير/2020 - 02:04 م
Advertisements
اشتباكات - ارشيفية
اشتباكات - ارشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في كازاخستان، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب البلاد.

                                           

وأوضح وزير الداخلية يرلان تورغومباييف، أن 300 شخصاً شاركوا في المواجهات التي جرت أمس الجمعة، في منطقة جامبيل.

 

وتبعد منطقة جامبيل، حوالى 3 ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي، فيما قال وزير الداخلية الكازاخستاني، إن "عشرات الاشخاص جرحوا وقتل 8 أشخاص".

 

وأشار الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في بيان إلى أن الشرطة والحرس الوطني يسيطران الآن على الموقف، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للحفاظ على الهدوء.

 

ويعيش في المنطقة التي شهدت الاشتباكات كثيرون من أقلية الدونغان، وهم مسلمون من أصول عرقية صينية.

 

وحث توكاييف على إجراء تحقيق شامل وأمر وكالات الأمن بملاحقة من ينشرون خطاب الكراهية العرقية و"شائعات تحريضية ومعلومات كاذبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كازاخستان قتلى اشتباكات

أخبار تهمك

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 17 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ 36 دقيقة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status