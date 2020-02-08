رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش فالنسيا هدف الخفافيش الآن

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معلومات مباراة فالنسيا وخيتافي

🏆 البطولة : الدوري الإسباني 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 8-2-2020 .

📺 القنوات الناقلة : بي إن سبورت 3 .

🎤 التعليق الصوتي : حسن العيدروس .

🏟 ملعب المباراة : ملعب كولسيوم الفونسو بيريز .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي

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