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مواجهات قوية بالجولة 14 لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

السبت 08/فبراير/2020 - 01:58 م
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مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى من مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 6 مواجهات قوية ومرتقبة.


ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات الجولة الـ 14 :

1- البنك الأهلي مع الفيوم

يستضيف فريق البنك الأهلي متصدر المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 28 نقطة فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 14 نقطة، وحقق فريق البنك الأهلي الفوز بهدف في الدور الأول.


2- الألمونيوم مع تليفونات بني سويف

يلتقي فريق الألمونيوم وصيف المجموعة بقيادة ياسر الكنانى برصيد 28 نقطة مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 20 نقطة، وحقق فريق تليفونات بني سويف الفوز بهدف في اللقاء الأول.

3- المنيا مع بنى سويف

يلعب فريق المنيا صاحب المركز الثامن بقيادة طارق السكران برصيد 15 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز الثالث بقيادة حسن موسى برصيد 27 نقطة ٠

وحقق فريق بنى سويف الفوز بهدف في الدور الأول.

4- شبان قنا مع الإعلاميين

يواجه فريق شبان قنا صاحب المركز الرابع بقيادة كمال الزين برصيد 23 نقطة فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة أحمد صالح برصيد 18 نقطة ٠

وشهد لقاء الدور الأول، فوز الشبان بهدف دون رد.

5- سوهاج مع بترول أسيوط

يلعب فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد كشرى برصيد 15 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع بقيادة محمد عبد السميع برصيد 17 نقطة، حقق البترول الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.

6- طهطا مع ديروط

يخوض فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 4 نقاط لقاء مع فريق ديروط صاحب المركز قبل الأخير بقيادة ياسر عبد العليم برصيد5 نقاط، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 28 نقطة
2- الالومنيوم 28 نقطة
3- بنى سويف 27 نقطة
4- شبان قنا 23 نقطة
5- تليفونات بني سويف 20 نقطة
6- الإعلاميين 18 نقطة
7- بترول أسيوط 17 نقطة
8- المنيا 15 نقطة
9- سوهاج 15 نقطة
10- الفيوم 14 نقطة
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
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