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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة سموحة واف سي مصر بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط سموحة II7SRY جول PLUS NOW
السبت 08/فبراير/2020 - 01:52 م
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يدخل نادي مصر اللقاء على أرضية ملعبه بإستاد الكلية الحربية بمستويات مُدمّرة بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة و انتهت المباريات الخمس الأخيرة لنادي مصر بالخسارة أمام الأهلي و المقاولين و إنبي وبيراميدز و آخرها طلائع الجيش الذي اكتسح مُتذيل الترتيب برباعية نظيفة، و يحتل نادي مصر المركز الأخير في قاع ترتيب الجدول برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباريتين و التعادل في 5 لقاءات فيما خسر تسع لقاءات, و سجل لاعبي مصر 16 هدف و دخل مرماهم 26 هدف
مباراة نادي مصر وسموحة اليوم
على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري للفوز و استغلال ضعف المنافس لإعادة الثقة للفريق أو العودة لطريق الانتصارات بعد غياب دام لأكثر من ست جولات آخرهم خسارتين و ثلاثة تعادلات, و آخر فوز حققه سموحة كان أمام الجونة في الجولة العاشرة بهدفين مقابل هدف.
و يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز في 4 و تعادل في 9 و خسر 3 لقاءات.
موعد مباراة نادي مصر وسموحة
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.
بطاقة المباراة
البطولة: الدوري المصري
الجولة: الأسبوع الـ 17
القنوات الناقلة: أون سبورت
الملعب: ستاد الكلية الحربية
المعلق : أيمن الكاشف
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