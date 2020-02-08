«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة سموحة واف سي مصر بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط سموحة II7SRY جول PLUS NOW

يدخل نادي مصر اللقاء على أرضية ملعبه بإستاد الكلية الحربية بمستويات مُدمّرة بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة و انتهت المباريات الخمس الأخيرة لنادي مصر بالخسارة أمام الأهلي و المقاولين و إنبي وبيراميدز و آخرها طلائع الجيش الذي اكتسح مُتذيل الترتيب برباعية نظيفة، و يحتل نادي مصر المركز الأخير في قاع ترتيب الجدول برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباريتين و التعادل في 5 لقاءات فيما خسر تسع لقاءات, و سجل لاعبي مصر 16 هدف و دخل مرماهم 26 هدف





مباراة نادي مصر وسموحة اليوم

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري للفوز و استغلال ضعف المنافس لإعادة الثقة للفريق أو العودة لطريق الانتصارات بعد غياب دام لأكثر من ست جولات آخرهم خسارتين و ثلاثة تعادلات, و آخر فوز حققه سموحة كان أمام الجونة في الجولة العاشرة بهدفين مقابل هدف.

و يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز في 4 و تعادل في 9 و خسر 3 لقاءات.





موعد مباراة نادي مصر وسموحة

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.





بطاقة المباراة

البطولة: الدوري المصري

الجولة: الأسبوع الـ 17

القنوات الناقلة: أون سبورت

الملعب: ستاد الكلية الحربية

المعلق : أيمن الكاشف







