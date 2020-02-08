أمطار غزيرة وأتربة تضرب أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس شديدة البرودة، التي تضرب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تصل الى الغزيرة مع بعض الرياح التربية.



يأتي طقس اليوم السبت بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وعن القاهرة الكبرى متوقع سقوط الأمطار المتوسطة، وتكون الامطار متوسطة أيضًا على الوجه البحري، أما عن السواحل الشمالية ووسط سيناء تكون الأمطار غزيرة.



تنشط الرياح الترابية على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وبهذا تستعرض "الفجر" درجات الحرارة المتوقعة، وأبرز التقلبات الجوية بجميع المحافظات عن اليوم السبت وغدًا الأحد، وتكون كالأتي:



تأتى درجة حرارة القاهرة العظمى 16 والصغرى 8، والوجه البحري العظمى 16 والصغرى 10، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 11، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 والصغرى 10، وجنوب سيناء والغردقة الكبري 20 والصغرى 13، وشمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 9، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون الكبرى 21 والصغرى 12.



وتأتي درجات الحرارة المتوقعة عن غدًا الأحد، للقاهرة العظمى 15 والصغرى 8، والوجه البحري العظمى 15 والصغرى 10، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 11، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 16 والصغرى 10، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 20 والصغرى 13، أما عن شمال الصعيد تكون العظمى 18 والصغرى 9.

