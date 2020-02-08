Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمطار غزيرة وأتربة تضرب أنحاء الجمهورية

السبت 08/فبراير/2020 - 01:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
معتز الجمل
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس شديدة البرودة، التي تضرب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تصل الى الغزيرة مع بعض الرياح التربية.

يأتي طقس اليوم السبت بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وعن القاهرة الكبرى متوقع سقوط الأمطار المتوسطة، وتكون الامطار متوسطة أيضًا على الوجه البحري، أما عن السواحل الشمالية ووسط سيناء تكون الأمطار غزيرة.

تنشط الرياح الترابية على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وبهذا تستعرض "الفجر" درجات الحرارة المتوقعة، وأبرز التقلبات الجوية بجميع المحافظات عن اليوم السبت وغدًا الأحد، وتكون كالأتي:

تأتى درجة حرارة القاهرة العظمى 16 والصغرى 8، والوجه البحري العظمى 16 والصغرى 10، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 11، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 والصغرى 10، وجنوب سيناء والغردقة الكبري 20 والصغرى 13، وشمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 9، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون الكبرى 21 والصغرى 12.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة عن غدًا الأحد، للقاهرة العظمى 15 والصغرى 8، والوجه البحري العظمى 15 والصغرى 10، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 11، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 16 والصغرى 10، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 20 والصغرى 13، أما عن شمال الصعيد تكون العظمى 18 والصغرى 9.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الفجر الطقس الأرصاد أمطار

أخبار تهمك

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 15 ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ 40 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

"غيوم وسحب".. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23/1/2020 (بيان بالدرجات)

ظاهرة تجتاح البلاد.. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن طقس اليوم

"الأرصاد" تحذر من الشبورة صباحا والطقس ليلا الجمعة

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status