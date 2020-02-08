Advertisements
Advertisements
Advertisements

شادية.. اعتذرت عن حضور حفل تكريم بسبب "الشعراوي" وهذا رده على شائعة زواجهما

السبت 08/فبراير/2020 - 01:37 م
Advertisements
شادية والشعرازي
شادية والشعرازي
الفجر الفنى
Advertisements
في مثل هذا اليوم الثامن من فبراير عام 1931، ولدت الفنانة الجميلة شادية، أمتعت جمهورها برصيد كبير من الأفلام والأغاني، ولكنها قررت أن تعتزل لتتقرب من الله في سنوات عمرها الأخيرة.

لشادية قصص كثيرة حول ارتداؤها للحجاب واتجاهها للدعوة الإسلامية، وهناك موقف يروى لها مع الشيخ محمد متولى الشعراوي، وهو تسببه في عدم تسلم الفنانة شادية لجائزتها في مهرجان السينما، حين اتصلت علية لتأخذ رأيه في حضورها حفل التكريم فقال لها الشيخ: "لا تعكري اللبن الصافي" فرفضت الحضور اقتناعاً بكلامة.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبين الفنانة شادية، عن طريق الصدفة في مكة المكرمة، حينما نزلت شادية من "الأسانسير" ليدخل الشيخ الشعراوي ولم يكن يعرفها.

شادية تعرفت علية وقالت: عمي الشيخ أنا شادية فرحب بها، فقالت له ربنا يغفر لنا فقال لها: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء".

وتقربت شادية من الشيخ الشعرواي، وكانت تستشيره في أمور حياتها ، مما تسبب ذلك في انتشار شائعة زواجها والتي ليس كان لها أي أساس من الصحة.

وكان رد فضيلة الشيخ الراحل على هذه الشائعة": "شرف لا أدعيه".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ 36 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 18 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status