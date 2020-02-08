Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدرندلي الأقرب لرئاسة بعثة الأهلي ضد الزمالك

السبت 08/فبراير/2020 - 01:46 م
Advertisements
خالد الدرندلي
خالد الدرندلي
محمد الصو
Advertisements
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلي الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 20 فبراير، في السوبر المحلي ، والذي سيقام في الإمارات على استاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، موعد سفر الفريق إلي الإمارات خلال الأيام القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابعة عشرة في بطولة الدوري المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد الدرندلي الزمالك الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص - الأهلي يجبر الجبلاية على تأجيل السوبر المصري

مفاجأة في ظهور زي الأهلي الجديد

رينيه فايلر يضع خطة تأمين دفاع الأهلي في السوبر

خاص| الأهلي يستضيف كانو سبورت على ملعب السلام

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك

استبعاد أزارو و٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status