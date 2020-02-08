الدرندلي الأقرب لرئاسة بعثة الأهلي ضد الزمالك

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلي الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 20 فبراير، في السوبر المحلي ، والذي سيقام في الإمارات على استاد محمد بن زايد.



ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، موعد سفر الفريق إلي الإمارات خلال الأيام القادمة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابعة عشرة في بطولة الدوري المصري.