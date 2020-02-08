مصر ترأس مجموعة دول أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

اجتمع السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة، والمندوبة النرويجية منى يول، اليوم السبت، بممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وأعلنا خلال الاجتماع، إنشاء مجموعة الدول أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك AU-UN GoF، برئاسة مزدوجة مصرية نرويجية.



وقال السفير إدريس: إن المجموعة تلعب دورًا مهمًا في إثارة القضايا والأولويات الإفريقية فى أعمال المنظمة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والعمل المشترك بينهما، موضحًا أن أجندة الأمم المتحدة مليئة بالقضايا الافريقية فى مجلس الأمن وقضايا التنمية المستدامة.



وأشار إلى دور مصر فى قيادة مجموعة أصدقاء الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بنيويورك، وحرصها على إطلاق هذه المبادرة قبل أيام من تسليم مصر رئاستها للاتحاد الأفريقى، والتى تتواجد فى نيويورك وأديس أبابا بنفس تشكيل أعضاء لجنتها التسييرية، مما جعلها قناة تواصل غير رسمية على هامش أعمال المنظمتين للمرة الأولى.



فيما أكدت المندوبة الدائمة للنرويج، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى شهدت حراكًا واسعا على كافة الأصعدة القيادية السياسية والأجهزة التنفيذية والتشريعية والتفاعل الأكاديمية والفني والشعبي، مما يعد دافعًا لاستكمال المسيرة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب الإفريقية فى عالم التحديات.