Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر ترأس مجموعة دول أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

السبت 08/فبراير/2020 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاجر بركات
Advertisements
اجتمع السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة، والمندوبة النرويجية منى يول، اليوم السبت، بممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأعلنا خلال الاجتماع، إنشاء مجموعة الدول أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك AU-UN GoF، برئاسة مزدوجة مصرية نرويجية.

وقال السفير إدريس: إن المجموعة تلعب دورًا مهمًا في إثارة القضايا والأولويات الإفريقية فى أعمال المنظمة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والعمل المشترك بينهما، موضحًا أن أجندة الأمم المتحدة مليئة بالقضايا الافريقية فى مجلس الأمن وقضايا التنمية المستدامة.

وأشار إلى دور مصر فى قيادة مجموعة أصدقاء الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بنيويورك، وحرصها على إطلاق هذه المبادرة قبل أيام من تسليم مصر رئاستها للاتحاد الأفريقى، والتى تتواجد فى نيويورك وأديس أبابا بنفس تشكيل أعضاء لجنتها التسييرية، مما جعلها قناة تواصل غير رسمية على هامش أعمال المنظمتين للمرة الأولى.

فيما أكدت المندوبة الدائمة للنرويج، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى شهدت حراكًا واسعا على كافة الأصعدة القيادية السياسية والأجهزة التنفيذية والتشريعية والتفاعل الأكاديمية والفني والشعبي، مما يعد دافعًا لاستكمال المسيرة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب الإفريقية فى عالم التحديات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجموعة دول أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أصدقاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

أخبار تهمك

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ 38 دقيقة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد انعقاد القمة 21 في موريتانيا.. 10 معلومات عن الاتحاد الإفريقي

عاجل.. "السيسي" يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبابا

"السيسي": مصر تحرص على الارتقاء بآليات عمل الأمم المتحدة

أبو الغيط يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة دعم القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات في المنطقة العربية

عاجل.. تصريح هام لمندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة عن الرئيس السيسي

لأول مرة.. مصر تترأس اجتماع المجالس التنفيذية لكبرى منظمات الأمم المتحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status