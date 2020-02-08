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رئيس الأركان للضباط المعينين بالمناصب القيادية: "الفرد المقاتل هو الركيزة الأساسية"

السبت 08/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالضباط الذين تم تعيينهم لتولي المناصب القيادية بالقوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقادة المعينين للمناصب القيادية بمستوياتها المختلفة، والتي تعد مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل حماية مصرنا الغالية.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا موسعًا مع القادة والضباط، واستمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا وبدنيًا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القيادة العامة تحرص على الاهتمام بمنظومة إعداد واختيار القادة على كافة المستويات ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام بفكر متطور ووفقًا لأسس علمية دقيقة تتناسب مع حجم المهام والمسئوليات المكلفين بها، موصيًا بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكري والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤسين، لتظل القوات المسلحة دائمًا قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذي يصون السلام والتنمية وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الاركان القوات المسلحة

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