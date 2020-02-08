رينيه فايلر يغيب عن قيادة تدريب الأهلي.. اعرف السبب





قاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات مران الفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك في غياب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.وحرص فايلر على التواجد في صالة الجيمانزيوم لمتابعة المصابين وحالة اللاعبين الذي يخوضون تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي اليوم السبت، ليقود سيزا فقرات المران مع اللاعبين.ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.