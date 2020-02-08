رفض طعن طالب دراسات عليا على رسوبه في مادة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب دبلوم قانون التجارة والاستثمار بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمطالب ببطلان نتيجته بالرسوب للعام الدراسي ٢٠١٥، وإعادة تصحيح ورصد درجاته من كراسة إجابته بمادة قانون التجارة الدولية.



وثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة على الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.



وأستندت المحكمة على أن المُشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوي من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعوى، ضمانًا لتوفر الخبرة والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول القيد بها بحسب درجة كل محكمة، وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغي من درجات القيد.