في ذكرى ميلاد شادية.. تفاصيل أقوى قصة حب عاشتها مع هذا المطرب





الفتاة العاملة المتمردة الدلوعة التي تتعرض لأزمات ومشاكل في حياتها، تلك هي أبرز الشخصيات التي نجحت وتألقت بها شادية.





في حياتها خاضة شادية، العديد من قصص الحب أهمها وأبرزها مع الراحل فريد الأطرش، فوفقا لنجل شقيقها فذكر أن قصة حبها لفريد الأطرش هي أثوى قصة حب عاشتها عمته.





خالد شاكر نجل شقيقها، قال خلال الندوة التي أقيمت في معرض الكتاب حول فيلم الفنانة الراحلة "ضفاف على النيل" إن أقوى قصة حب عاشتها شادية كانت مع الفنان الراحل فريد الأطرش، ولكن الخلافات الدائمة كانت سببًا في إنهاء هذه القصة دون أن تكتمل.





يحل اليوم الثامن من شهر فبراير، ذكرى ميلاد معبودة الجماهير الفنانة الراحلة شادية، واحدة من علامات زمن الفن الجميل في مصر، والوطن العربي، أمتعتنا بخفة ظلها وأنوثتا وصوتها الذي يأثرك بدلعه ورقته.