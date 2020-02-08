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تأجيل محاكمة ضابط سابق متهم بحيازة هيروين في الشرقية

السبت 08/فبراير/2020 - 01:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد وفيق طه رئيس المحكمة والمستشار أحمد مصطفى أحمد والمستشار محمد فتحي شوك وأمانة سر وائل عبدالمنعم ويامن محمود، تأجيل محاكمة ضابط سابق متهم بحيازة مواد مخدرة إلى جلسة اليوم الرابع من شهر أبريل القادم.

وتعود أحداث القضية رقم 11177 والمقيدة برقم 2759 لسنة 22019 جنايات أول الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط "أحمد. ع. س" 49 عاما ضابط شرطة سابق ومحام حاليا ومقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر بمدينة الزقازيق وبحوزته كمية من مخدر "الهيروين والحشيش" تزن نحو نصف كيلو جرام وسلاح ناري "مسدس" بغير ترخيص.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
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الكلمات المفتاحية

ضابط سابق اخبار الحوادث

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