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مدافع جديد يغيب عن تدريب الأهلي

السبت 08/فبراير/2020 - 01:33 م
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ربيعة
ربيعة
علي نبوي
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تغيب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واكتفى مدافع الأهلي بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.
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