غدًا.. "صناعة البرلمان" تناقش ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء



وتناقش اللجنة قضية ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء، وتأثيرها على الصناعة، وأيضًا تأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، الزجاج، الورق، والأسمدة.





تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الأحد، جلستي استماع، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.