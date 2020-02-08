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غدًا.. "صناعة البرلمان" تناقش ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء

السبت 08/فبراير/2020 - 01:32 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى عرفة
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الأحد، جلستي استماع، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتناقش اللجنة قضية ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء، وتأثيرها على الصناعة، وأيضًا تأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، الزجاج، الورق، والأسمدة.

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مجلس النواب التكلفة الإنتاجية للكهرباء ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء

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